Ющенко зробив ще одну пропозицію Медведєву

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА активізувати двосторонні відносини між країнами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав на прес-конференції в Полтавській області.

«Я вкотре звертаюсь до Президента Російської Федерації, до російської влади щодо активізації діалогу, активізації українсько-російських відносин», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також закликав не політизувати ці відносини, «як це трапилось декілька тижнів тому».