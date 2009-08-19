Ющенко зробив ще одну пропозицію Медведєву
15:22, 19 серпня 2009Політика
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Та просить не політизувати
Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА активізувати двосторонні відносини між країнами.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав на прес-конференції в Полтавській області.
«Я вкотре звертаюсь до Президента Російської Федерації, до російської влади щодо активізації діалогу, активізації українсько-російських відносин», - сказав В.ЮЩЕНКО.
Він також закликав не політизувати ці відносини, «як це трапилось декілька тижнів тому».
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