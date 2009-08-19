Тимошенко і Путін обговорили питання по телефону

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО і прем’єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сьогодні о 16.00 провели телефонні переговори, під час яких обговорили питання проведення у жовтні в Україні 5-го засідання українсько-російського економічного комітету та погодили орієнтовний порядок денний засідання.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, серед питань, які розглядатимуться у жовтні, – спільне серійне виробництво літака Ан-70, а також інші питання економічної співпраці.

Сторони також констатували позитивну й ефективну двосторонню співпрацю у виконанні двосторонньої газової угоди про поставки в Україну та транзит до Європи російського газу.

Керівники урядів України та Російської Федерації високо оцінили виконання газової угоди обома сторонами.

Під час телефонної розмови також було погоджено питання про проведення 1 вересня двосторонньої зустрічі прем’єр-міністрів України та Росії у Польщі, де Ю.ТИМОШЕНКО і В.ПУТІН перебуватимуть на запрошення прем’єр-міністра Польщі Дональда ТУСКА.

Ю.ТИМОШЕНКО привітала В.ПУТІНА з успішним проведенням авіакосмічного салону МАКС-2009.

Обидві сторони позитивно оцінили підписання на цій виставці протоколу між Україною та Росією про початок серійного виробництва літака Ан-70.

Розмова керівників урядів України та Росії була дружньою і конструктивною, йдеться у повідомленні.