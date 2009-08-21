Яценюк: Тимошенко не впевнена в своїй перемозі

Лідер Громадської ініціативи «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що в Україні немає демократичних сил, а заклик Юлії ТИМОШЕНКО висунути єдиного кандидата від таких сил – ніщо інше, як невпевненість у своїй перемозі на виборах Президента. Про це йдеться в коментарі А.ЯЦЕНЮКА, переданому УНІАН прес-службою “Фронту змін”.

“Якщо судити з назви, то, напевно, в Україні є демократичні сили. Що стосується суті, то в Україні немає жодної представленої в парламенті демократичної партії. Верховна Рада – це закрите акціонерне товариство. Таке, як, власне, і партії, які мають фракції у парламенті», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

Лідер «ФРОНТУ ЗМІН» зазначив, що добре знає, за якими правилами живе український парламент. Адже, за його словами, саме через неприйнятність цих правил він подав у відставку з посади спікера. «І тому я їх буду змінювати», - додав політик.

В заклику Ю.ТИМОШЕНКО, на думку А.ЯЦЕНЮКА, скоріше йдеться про єдиного кандидата «не від демократичних, а від антидемократичних сил». «Адже Партія регіонів і Блок Юлії Тимошенко і далі продовжують перемовини. І основна ціль цих перемовин - зміна української Конституції», - наголосив він.

Лідер “Фронту змін” підкреслив, що бажання Ю.ТИМОШЕНКО йому зрозуміле – «воно тільки одне: дуже хочеться бути Президентом. Для цього будуть задіяні всі засоби і методи, зокрема красиві лозунги і гасла на кшталт об’єднання демократичних сил».

А.ЯЦЕНЮК переконаний, що ні Ю.ТИМОШЕНКО, ні Віктор ЯНУКОВИЧ не переконані у своїй перемозі. «З огляду на це, я не виключаю, що вони далі підуть на конституційну хунту, і далі підуть на конституційну змову. Те, що сьогодні є в Україні, – це антидемократично. З огляду на це, їм двом треба визначитися, хто з них двох піде кандидатом у Президенти – це буде або Ю.ТИМОШЕНКО, або В.ЯНУКОВИЧ», - підкреслив лідер Громадської ініціативи “Фронт змін”.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня у Львові прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО висловила сподівання, що демократичні сили, як і в 2004 році, підтримають єдиного кандидата в Президенти.