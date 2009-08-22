Світовий банк: в Україні кожний чиновник є спікером

Розробка і вжиття антикризових заходів в Україні ускладнюється не лише слабкою правовою системою, а й перманентною політичною нестабільністю.

Про це сказав директор Світового банку в Україні, Білорусі і Молдові Мартін РАЙЗЕР в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» .

Він переконаний, що з цієї причини адаптація до кризи обходиться Україні значно дорожче, ніж розвиненим країнам.

«Можна довго нарікати на те, що в Україні бізнесмени, в тому числі й банкіри, можуть бути менш законослухняні, ніж у європейських чи інших розвинених країнах. Можна порівнювати окремі закони й говорити, що вони менш чи більше жорсткі. Проте правда і в тому, що правова система в цілому в Україні значно слабша, ніж у тих же Швейцарії чи Німеччині, що вона дає можливість уникнути покарання. Суди тут не є настільки незалежними, і рівень корупції також набагато вищий», - заявив він.

М.РАЙЗЕР зазначив, що і в західних країнах є корупція, але там вона й близько не має таких масштабів, як в Україні.

«На жаль, за одну ніч ситуація не зміниться - знадобиться тривалий період», - констатував він.

Негативно оцінює М.РАЙЗЕР і механізм формування офіційної позиції української влади.

«На жаль, в українській владі немає однієї людини, яка б виражала позицію держави щодо програми реабілітації фінансового сектору. Кожний чиновник є спікером, коментуючи мало не будь-яке питання. Це неправильно. Саме це викликає непевність, завдаючи більше шкоди, ніж користі», - вважає він.