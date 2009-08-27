Янукович заявляє, що є законним власником резиденції «Межигір’я»

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що на законних підставах проживає у приватному будинку на території резиденції «Межигір’я».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на прес-конференції у Києві, коментуючи звинувачення прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у незаконності отримання у приватну власність маєтку на території резиденції «Межигір’я» та його повернення у державну власність.

«Хтось допускає, що я можу десь незаконно проживати», - звернувся В.ЯНУКОВИЧ до присутніх на прес-конференції журналістів, а коли не отримав відповіді, зауважив: «Ось це є відповідь на запитання».

Він нагадав, що з цього маєтку його постійно намагалися виселити починаючи з 2004 року, і додав, що «в усі ці важкі часи» його «підтримувала сім’я і виборці».

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що усі процедури щодо набуття ним права приватної власності на будинок на території «Межигір’я» пройшли відповідно до українського законодавства. За його словами, це також супроводжувалося виграними ним судовими справами щодо цього конфлікту - аж до Верховного Суду.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, після виведення резиденції «Межигір’я» із державної власності він орендував її у нового власника, але через велику суму орендної плати було ухвалене рішення викупити цей будинок за ринковою вартістю на законних підставах.

Він повідомив, що для того, щоб зібрати необхідні для придбання цієї нерухомості кошти, був вимушений продати значну кількість свого майна, зокрема і в Донецьку.

«Я сьогодні є власником. Ця піар-акція не вдасться. Безумовно, мене як людину і мою сім’ю, це ображає», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що продовжуватиме відстоювати своє право на будинок і робитиме це публічно відповідно до чинного законодавства.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня Кабінет міністрів прийняв рішення про повернення у державну власність урядової резиденції «Межигір’я»

За словами прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, на засіданні уряду було затверджено план спільних дій Міністерства юстиції, МВС та інших органів державного управління з повернення державі міжурядової резиденції «Межигір’я». «Це та резиденція, якою володіли всі уряди ще з часів Щербицького. Те, що ЯНУКОВИЧ особисто для себе саме цю урядову резиденцію забрав під свою дачу – це не зійде з рук”.