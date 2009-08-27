Ющенко вже вибрав школу, де проведе урок 1 вересня

Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує відвідати Луганську, Чернівецьку та Київську області.

Як повідомляє Головна служба інформаційної політики Секретаріату Президента України, у суботу, 29 серпня, В.ЮЩЕНКО відвідає Луганську область. У Луганську глава держави проведе зустрічі з шахтарськими колективами та вручить державні нагороди з нагоди Дня шахтаря.

31 серпня Президент відвідає Чернівці, де візьме участь у посвяті у студенти і прочитає публічну лекцію у Чернівецькому національному університеті.

1 вересня, у День знань, В.ЮЩЕНКО відвідає місто Буча у Київській області. Глава держави проведе відкритий урок у середній школі, поспілкується з дітьми і вчителями. Заплановано, що Президент вручить вчителям ключі від квартир у нових будинках в одному з мікрорайонів Бучі.