В українських ЗМІ криза - на третьому місці

Лідерами згадуваності в ЗМІ влітку були прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, Президент України Віктор ЮЩЕНКО та лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ. Про це пише тижневик «Коментарі:», аналізуючи інформаційні підсумки літа-2009.

При цьому видання відзначає, що у першій десятці рейтингу українських політиків за згадуваністю у ЗМІ сталися значні зміни. Володимир ЛИТВИН перемістився з третього місця на четверте, Арсеній ЯЦЕНЮК - з восьмого на сьоме, Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ – з шостого на восьме, а В.ЯНУКОВИЧ – з п’ятого на третє.

Стовідсоткова впевненість експертів і журналістів у тім, що В.ЯНУКОВИЧ гарантовано проходить у другий тур президентських виборів, забезпечила йому чи не автоматичну згадуваність у новинних й аналітичних матеріалах у ЗМІ на передвиборну тему, відзначає видання. Улітку минулого року лідер опозиції був лише шостим у рейтингу, наступні три сезони - п’ятим, але влітку-2009 він нарешті посів третє місце, обійшовши спікера парламенту й поступившись тільки прем’єр-міністрові й главі держави. Навесні відставання В.ЯНУКОВИЧА від Ю.ТИМОШЕНКО і В.ЮЩЕНКА становило 5,8 і 4,8 раза, а влітку скоротилося до 4,2 і 3,5 раза, відповідно.

Перше місце, як і раніше, посідає Ю.ТИМОШЕНКО, друге – В.ЮЩЕНКО.

Проте, як відзначають «Коментарі:», В.ЮЩЕНКО фігурує в ЗМІ, головним чином як чинний Президент, а не як реальний претендент на перемогу на виборах, а Ю.ТИМОШЕНКО присутня в інформпотоці і як прем’єр, і як лідер свого іменного блоку, і як кандидат на президентство. Причому всі ці її три іпостасі, за даними видання, представлені в інформпотоці з практично однаковою інтенсивністю. І навіть якщо поділити згадуваність Ю.ТИМОШЕНКО на три, вона однаково випереджає за згадуваністю В.ЯНУКОВИЧА.

Що ж до інших кандидатів на президентство, то лідер «Громадянської позиції» Анатолій ГРИЦЕНКО опустився з 32-го місця навесні на 53-тє. Причому, як вважають «Коментарі:», навіть за такий результат він має дякувати Йосипу ВІНСЬКОМУ, що виступив з пропозицією, аби А.ГРИЦЕНКО, Інна БОГОСЛОВСЬКА, Сергій ТІГІПКО та А.ЯЦЕНЮК домовилися між собою і висунули єдиного кандидата, що зможе бути реальним конкурентом Ю.ТИМОШЕНКО і В.ЯНУКОВИЧУ.

На пропозиції Й.ВІНСЬКОГО, пише видання, встиг попіаритися не тільки А.ГРИЦЕНКО (заявивши, що не збирається знімати свою кандидатуру), а й С.ТІГІПКО з І.БОГОСЛОВСЬКОЮ, які заявили, що допускають «четвертний» союз. При цьому С.ТІГІПКО й І.БОГОСЛОВСЬКА, на відміну від А.ГРИЦЕНКА, розгорнули влітку доволі агресивну піар-кампанію. Результат С.ТІГІПКА - підйом з 44-го місця на 24-е, а І.БОГОСЛОВСЬКОЇ - з 69-го місця на 49-е.

«Коментарі:» зауважують, що практично згорнув власну піар-кампанію як кандидата на президентське крісло Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. Його згадуваність у ЗМІ, порівняно з весною, знизилася більш як на 40%, через що він опустився у рейтингу з шостого місця на восьме.

Водночас, судячи з підсумків літа, тема криз (газової, фінансової, економічної, напруженості в російсько-українських відносинах) в українських ЗМІ поступилася не тільки темі виборів, але й темі скандалів.

В. о. міністра закордонних справ Володимир ХАНДОГІЙ і Посол України у Росії Костянтин ГРИЩЕНКО зайняли в рейтингу згадуваності 86-у й 88-у позиції. Секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА й її перший заступник, екс-міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, - 39-у й 74-у.

Міністр палива й енергетики Юрій ПРОДАН займає у рейтингу згадуваності 57-е, а голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА - 98-е місця. Міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН у рейтингу 48-й, міністр агрополітики Юрій МЕЛЬНИК - 63-й, а міністр промполітики Володимир НОВИЦЬКИЙ - 73-й.

Всіх прикростей з наповненням держбюджету, курсом гривні й проблемними банками, констатують «Коментарі:», вистачило лише для того, щоб витягти в. о. міністра фінансів Ігоря УМАНСЬКОГО на 20-е місце, а голову НБУ Володимира СТЕЛЬМАХА - на 35-е.

Водночас шостий щабель у літньому рейтингу згадуваності в ЗМІ зайняв підозрюваний в убивстві Віктор ЛОЗИНСЬКИЙ, змушений відмовитися від мандата народного депутата від БЮТ, а дев’ятого місця удостоївся колишній високопосадовець МВС Олексій ПУКАЧ, підозрюваний у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.

Скандальна відмова від посади міністра транспорту й зв’язку забезпечила Й.ВІНСЬКОМУ десятий рядок рейтингу, хоча навесні всіх його гучних політичних заяв і спірних міністерських рішень виявилося достатньо лише для 33-го місця. У свою чергу, відзначають «Коментарі:», Віталій КЛИЧКО утримався на 11-у щаблі аж ніяк не тому, що його іменний блок у Київраді наростив активність у боротьбі з Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, а завдяки домовленості про бій з Крісом АРРЕОЛОЮ 26 вересня у Лос-Анджелесі й всім скандальним подіям, які передували цій домовленості. З 62-го місця на 19-е “стрибнув” міністр освіти й науки Іван ВАКАРЧУК, оприлюднивши плани скасувати з 2010 року здачу випускниками тестів російською мовою й іншими мовами національних меншин.