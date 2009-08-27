Радбез та Ющенко підганяють Тимошенко

Рада національної безпеки і оборони України доручила Кабінету міністрів України прискорити розробку Концепції формування і розвитку ринку природного газу, розробити і затвердити в тримісячний термін Концепцію формування і розвитку ринку вугільної продукції.

Про це говориться в рішенні РНБО від 5 червня 2009 року, введеним в дію Указом Президента №681/2009 від 27 серпня. Рішення обнародуване на президентському сайті.

Зокрема, при розробці цих концепцій Кабміну необхідно передбачити визначення основних принципів створення і функціонування конкурентних ринків з впровадженням основних положень законодавства ЄС, а також забезпечення ефективної діяльності суб`єктів ринків паливно-енергетичних ресурсів шляхом створення системи конкурентних відносин.

Разом з тим, Кабміну необхідно передбачити забезпечення системного підходу до формування і стабільної роботи ринків, подальшого їх розвитку з урахуванням інтересів споживачів і держави та забезпечення раціонального і ефективного споживання паливно-енергетичних ресурсів, підвищення енергоефективності і енергозбереження, зокрема, впровадження новітніх технологій газифікації і спалювання вугілля, а також впровадження систем обліку паливно-енергетичних ресурсів на всіх етапах їх транспортування, розподілу і споживання.

У документі також зазначається, що Кабміну необхідно передбачити забезпечення диверсифікації джерел, постачальників, маршрутів і способів транспортування природного газу, зокрема, шляхом: постачання природного газу з прикаспійських і середньоазіатських держав; участі в проектах з розвідки, розробки і експлуатації родовищ вуглеводнів на території Африки і Близького Сходу; постачання зрідженого природного газу з держав Африки і Близького Сходу і розширення його використання в Україні.

Крім того, РНБО визнав систему державного управління і регулювання у сфері паливно-енергетичних ресурсів такою, що не забезпечує реалізацію основних напрямів державної політики з питань національної безпеки щодо прискорення прогресивних структурних та інституційних змін в економіці і потребує оптимізації.

Також РНБО доручив Кабміну розробити і затвердити до кінця 2009 року план заходів щодо реалізації положень зазначених концепцій з визначенням термінів, які відповідатимуть етапам ринкових перетворень з урахуванням перспектив приєднання України до Договору про заснування Енергетичної Співдружності. Уряду також доручено звернутися до міжнародних фінансових організацій і Європейської комісії щодо надання українській стороні підтримки в практичній реалізації заходів щодо поступового (поетапному) переходу України до моделі конкурентних ринків енергетичних ресурсів; розробити за участю місцевих органів виконавчої влади вугледобувних регіонів і затвердити комплексні заходи з легалізації і стимулювання видобутку списаних і забалансових запасів вугілля малими шахтами.