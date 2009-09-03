Кириленко обіцяє завтра в Раді не битися

Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО заявляє, що його фракція не голосуватиме за законопроект щодо підвищення соціальних стандартів, яке призведе до зростання інфляції та курсу долара.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

І.КИРИЛЕНКО наголосив, що у випадку, якщо фракція Партії регіонів запропонує «нормальний законопроект, нормальний термін введення його, і якщо людям, давши десять гривень, ми сто гривень не заберемо цінами, то ми (фракція БЮТ – УНІАН) завтра проголосуємо за нього першими, а потім за наші (законопроекти - УНІАН) будемо голосувати».

«Але розумні речі. Дурниць не треба. Вони (фракція Партії регіонів – УНІАН) знають, що дурниця, вони не хочуть, щоб він був прийнятий», - додав І.КИРИЛЕНКО і додав: «Вони так бояться, як я хочу».

Відповідаючи на запитання журналістів щодо дій фракції БЮТ завтра у разі блокування трибуни парламенту фракцією Партії регіонів, І.КИРИЛЕНКО зазначив: «Битися ми не будемо».

За його словами, «ми підемо до людей в суботу». На зустрічі, де мають бути присутні голови 12 тисяч сільських і селищних рад, фракція БЮТ звернеться до них зі словами, що «Партія регіонів, яка за регіони виступала, по пояс у воді стоїть на колінах, щоб захищати ваші інтереси, заблокувала трибуну, щоб ми не ухвалили жоден з 41 законопроекту, який захищає вас (йдеться про місцеве самоврядування – УНІАН)», - сказав І.КИРИЛЕНКО.