В Одесі пікетували адмінсуд під гаслами боротьби з ксенофобією

Активісти громадського руху «Комітет оборони Одеси», обласного об’єднання «Просвіта», НРУ, ВО «Свобода», УНП та інших організацій провели сьогодні пікетування Окружного адміністративного суду Одеської області, на розгляд якого повторно передане подання Національної ради з питань телебачення і радіомовлення щодо позбавлення ліцензії на трансляції програм місцевої телекомпанії «АТВ» за «розпалювання міжнаціональної і міжрелігійної ворожнечі, ксенофобську й антидержавну редакційну політику».

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції прийшли до будівлі суду з державними та партійними прапорами і гаслами «Українофобському антидержавному каналу – ні, чесним cуддям – так!», «АТВ» – атавізм!» та іншими.

Як зазначив один з координаторів руху «Комітет оборони Одеси» Сергій ГУЦАЛЮК: «Хоч і з запізненням, а все ж настав час розгляду справи про позбавлення ліцензії ксенофобського і провокаційного телеканалу, що невтомно розпалює міжнаціональну та міжрелігійну ворожнечу в толерантній Одесі. Сподіваємось, що судді не піддадуться на погрози та підкуп з боку знахабнілих іноземних хазяїв сумнозвісного телеканалу «АТВ» і їх місцевих прихвоснів».

“Це не перша й не остання акція одеситів з приводу протизаконної діяльності «АТВ», - наголосив С.ГУЦАЛЮК. І запевнив: “ми будемо проводити їх доти, доки не припиняться трансляції ідей ксенофобії і нетерпимості у «морській столиці». Якщо буде потрібно, виїдемо і в столицю. Закликаємо одеситів об`єднати зусилля проти тих сил і ЗМІ, що розпалюють міжнаціональну ворожнечу в суспільстві».

Учасник акції Павло КИРИЛЕНКО висловив припущення, що «українофобські сили, які стоять за каналом «АТВ», намагатимуться підкупити і залякати суддів. Тому хочемо нагадати суддям, яким належить ухвалити остаточний вердикт у цій справі, про кримінальну відповідальність за хабарі і неправомірні рішення, відповідно до Конституції і законів України».

Нагадаємо, 22 серпня понад двадцять громадських організацій і партій надіслали спільне Звернення на адресу керівництва України і правоохоронних структур, в якому «висловили крайню стурбованість новими проявами насильства, спровокованими напередодні Дня Незалежності України активістами партії «Родина».