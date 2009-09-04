Тігіпко: у знеціненні гривні Ющенко винен не менше, ніж Стельмах

«Звільнивши Володимира СТЕЛЬМАХА, Президент України Віктор ЮЩЕНКО не врятує гривні. У знеціненні національної валюти Президент винний не менше від голови НБУ», – заявляє Сергій ТІГІПКОЮ, який був головою Нацбанку з 2002 по 2004 рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так він відреагував на заяву Президента України про готовність попрощатися з головою НБУ, якщо той потуратиме емісійній політиці Кабміну.

На переконання С.ТІГІПКА, «В.ЮЩЕНКО повинен був відмовитися від безапеляційного захисту В.СТЕЛЬМАХА ще восени 2008 року, коли гривня максимально знецінилася. Якби для президента державні інтереси були вищими від особистих амбіцій, зараз би в нас була стабільна національна валюта, впевненість у завтрашньому дні та зростання економіки».

С.ТІГІПКО вважає, що Україна б’є рекорди з девальвації національної валюти, падіння ВВП та зростання цін через те, що економічна криза накладається на політичну кризу влади. Він упевнений, що для економіки згубна відсутність єдиного центру прийняття рішень в країні. «Поки Президент критикує прем’єра, прем’єр – Президента, а голова НБУ – відмовчується, гривня відзначила тринадцятирічний ювілей втратою довіри та девальвацією», – підсумував екс-глава НБУ.