Голови сільрад кажуть, що Ющенка дезінформували

Всеукраїнська асоціація сільських і селищних рад просить Президента України Віктора ЮЩЕНКА відкликати вето і підписати нову редакцію Бюджетного кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, лист на адресу Президента з таким проханням було прийнято сьогодні на установчому з`їзді Всеукраїнської асоціації сільських і селищних рад.

Голова асоціації Богдан ГУСАК на прес-конференції заявив, що нова редакція Бюджетного кодексу повністю влаштовує сільські і селищні ради.

Він підкреслив, що на сьогодні Міністерство фінансів технічно в змозі підготувати всі місцеві бюджети, і заяви про те, що Мінфін не зможе виконати цю роботу, є дезинформацією. (Згідно з новою редакцією кодексу, кількість місцевих бюджетів, які готуються Мінфіном, збільшується з 700 до більш як 12 тис. - УНІАН).

У свою чергу, Рокитнянський сільський голова (Київська область) Андрій КОВАЛЕНКО також наголосив, що нова редакція Бюджетного кодексу абсолютно влаштовує селищні і сільські ради, і такий варіант міжбюджетних відносин необхідно було ввести набагато раніше.

Він також відзначив, що критика документа з боку Секретаріату Президента є безпідставною.

«Хто, як не ми, може сказати, що нам потрібно. Чому нам говорять, що цей бюджет вам не потрібний..? Якщо ми говоримо, що це нам потрібно, а нам говорять – ні, вам це не підходить, то чому? Чому нам говорять, що це нам не підходить, чому говорять, що це не європейська модель..? Це європейська модель», - сказав А.КОВАЛЕНКО.

Керівництво Всеукраїнської асоціації сільських і селищних рад просить Президента прислухатися до їх думки, а не до думки його радників, які, вважає керівництво асоціації, дають главі держави неправильну оцінку ситуації і рекомендації.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня поточного року Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (нова редакція).

Законом передбачено формульний розрахунок трансфертів прямих відносин між державним бюджетом і безпосередньо бюджетами сіл, селищ і міст районного значення.

20 липня Президент наклав вето на цей закон і повернув документ до парламенту зі своїми пропозиціями.

Кабінет міністрів пропонує передбачити в проекті Державного бюджету на 2010 рік, який готується з урахуванням норм нової редакції Бюджетного кодексу, обсяг загального фонду місцевих бюджетів у розмірі 129 млрд. 481 млн. грн., що на 20,8%, або на 22 млрд. 257,9 млн. грн. більше, ніж у бюджеті-2009.