Новоросійськ зможе прийняти ЧФ в 2018-2020 роках

Будівництво одного з головних об`єктів берегової інфраструктури в Новоросійську для Чорноморського флоту РФ - захисного молу для базування кораблів - буде завершене до 2015 року, повідомив у суботу журналістам голова Спецбуду Росії генерал армії Микола Аброськін.

"Уже два роки наші підрозділи ведуть будівництво величезного молу в Новоросійському порту, де буде розміщена частина Чорноморського флоту", - сказав Аброськін.

"Нині закінчене будівництво 160 метрів найбільш глибоководної частини молу, де глибина сягає 50 метрів", - наводить його слова РІА "Новости.

Аброськін уточнив, що на 2015 рік будівництво молу буде завершена, "а на 2018 рік буде остаточно завершене будівництво всієї берегової інфраструктури, куди планується перебазувати деякі сегменти Чорноморського флоту".

Раніше повідомлялося, що програма будівництва військово-морської бази в Новоросійську має бути реалізована в 2020 році, на її реалізацію в Росії виділено до 50 мільярдів рублів.