У НУ-НС заявляють про причетність Ющенка до обвалу гривні

Лідер фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Микола МАРТИНЕНКО звинувачує Президента України Віктора ЮЩЕНКА у причетності до дестабілізації ситуації на валютному ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

За словами М.МАРТИНЕНКА, всі економічні фахівці сходяться на тому, що підстав для різких валютних коливань немає.

При цьому лідер фракції НУ-НС наголосив, що Національний банк України одноосібно контролює Президент України В.ЮЩЕНКО.

«Він, по суті, одноосібно це робить, і гривня в його руках стала розмінною монетою», - заявив М.МАРТИНЕНКО.

За його словами, голова НБУ Володимир СТЕЛЬМАХ зараз де-факто відсторонений від своєї посади, і її де-факто обіймає В.ЮЩЕНКО.

«Під прикриттям Президента заробляються мільярди коштів, які підуть на кошторис виборчої кампанії Президента… Вкрадені у людей кошти підуть на фінансування збереження нинішнього Президента при владі», - сказав М.МАРТИНЕНКО.

На його переконання, ці події свідчать про те, що на Банковій існує сценарій подовження президентства В.ЮЩЕНКА без проведення виборів.

М.МАРТИНЕНКО зауважив, що парламент не повинен залишатися осторонь, необхідно відновити роботу Тимчасової слідчої комісії щодо діяльності НБУ.

У свою чергу, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН зауважив, що ТСК не припиняла своєї роботи і має всі підстави, щоб працювати надалі.