Литвин пропонує голосувати присіданнями або підстрибуваннями

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН пропонує розблокувати трибуну і в порядку реєстрації законопроектів щодо підвищення соціальних стандартів проводити голосування. А у випадку, коли не буде результативного голосування, знову зібратися для пошуку компромісу.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні Погоджувальної ради В.ЛИТВИН наголосив, що голосування можна проводити у таємному режимі, щоб уникнути тиску на народних депутатів України. Він визнав, що на сьогодні існує «тиск на депутатів від коаліції».

Водночас він додав, що такий же тиск здійснюється і на депутатів від Партії регіонів.

За його словами, можна домовитися про будь-який спосіб голосування. «Хочете - буде голосування шляхом вставання, присідання, підстрибування», - додав В.ЛИТВИН.