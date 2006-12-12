Міністр Шуфрич береться всіх навчити

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ називає першочерговим своїм завданням на цій посаді недопущення катастроф, подібних тій, що сталася на складах боєприпасів під Новобогданівкою Запорізької області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.ШУФРИЧ заявив сьогодні під час розгляду питання щодо призначення його на посаду міністра МНС.

Він наголосив, що питання подолання наслідків катастрофи у Новобогданівці «є болючим питанням».

«Ми зробимо все, щоб не допустити трагедій, подібних Новобогданівці», - сказав він.

Крім того, він наголосив, що це питання «є першочерговим».

Він підкреслив, що необхідно забезпечити максимальні умови для запобігання природним і техногенним катастрофам.

Крім того, за його словами, на сьогоднішній день в Україні налічуються близько 10 тис. підприємств, які можуть стати причинами для виникнення техногенних катастроф.

Він наголосив, що у зв’язку з цим необхідно провести широкомасштабні заходи з навчання посадових осіб підприємств для попередження можливості виникнення таких катастроф.