Ющенко доручив перевірити територіальну оборону країни

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив здійснити інспекційну перевірку організації територіальної оборони України.

Про це йдеться в Указі глави держави, розміщеному на його офіційному сайті.

З цією метою буде створено Інспекційну комісію з перевірки організації територіальної оборони України. Президент доручив главі Секретаріату Президента України затвердити у триденний строк персональний склад цієї комісії. Також голова комісії має визначити структурні підрозділі Збройних сил України, інших військових формувань, які перевірятимуться.

В.ЮЩЕНКО доручив комісії здійснити зазначене інспектування з 15 по 30 вересня 2009 року та підготувати за підсумками перевірки висновки і пропозиції для доповіді Президентові України.