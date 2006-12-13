Черновецький зробить заяву з приводу вчорашніх подій у Київраді

Сьогодні о 14.00 відбудеться прес-конференція Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, на якій він зробить заяву з приводу вчорашніх подій у Київраді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, прес-конференція відбудеться за адресою: Хрещатик, 36, 4-й поверх, конференц-хол Київради.

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