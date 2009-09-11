Головнокомандувач ЗС України ознайомився з реформою російської армії

Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних сил України генерал армії Сергій КИРИЧЕНКО впевнений, що співробітництво між Збройними силами України і Російської Федерації буде розширятися і носити конструктивний характер в інтересах обох країн.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-службі Міністерства оборони, про це він сказав сьогодні під час зустрічі із заступником начальника Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації – головою військово-наукового комітету Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації генерал-полковником Анатолієм НОГОВІЦИНИМ.

Як сказав С.КИРИЧЕНКО, “ми розглядаємо військове співробітництво між Україною і Росією як важливий фактор зміцнення відкритих, добросусідських і партнерських відносин”.

Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗСУ також відзначив, що українсько-російське співробітництво у військовій сфері розвивається достатньо продуктивно, навіть незважаючи на те, що в силу об’єктивних причин декілька запланованих заходів як у 2008, так й в 2009 році не були проведені.

У свою чергу генерал-полковник А.НОГОВІЦИН ознайомив українську сторону з ходом реформування російської армії, підкресливши, що до кінця поточного року будуть внесенні суттєві зміни до Воєнної доктрини Російської Федерації.

За його словами, нова редакція Воєнної доктрини Російської Федерації не буде утаємничена і з нею зможуть ознайомитися усі бажаючі.

Також генерал-полковник А.НОГОВІЦИН висловив думку, що політичний клімат між двома країнами необхідно починати налагоджувати через тісну співпрацю у військовій сфері.