Як Янукович співав а капела (додане відео)

Янукович заспівав а капела пісню, яку «скоро співатимуть у всьому світі».

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ відвідав Луганську область і, зокрема, привітав жителів обласного центру з Днем міста.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, перед його виступом виконала декілька пісень Таїсія ПОВАЛІЙ.

Після привітання В.ЯНУКОВИЧ оголосив, що заспіває пісню свого друга, “який був шахтарем”. При цьому додав, що цю пісню скоро “співатимуть і в Україні і у всьому світі”. При цьому імені автора не назвав. А далі заспівав без музичного супроводу.

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Журналісти жартували, що В.ЯНУКОВИЧ в піку Ю.ТИМОШЕНКО, яка переманила багатьох представників української естради для агітації за себе, вирішив співати сам.

Приймали лідера ПР на Театральній площі Луганська тепло.

Відео з сайту "Обком"