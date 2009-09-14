Симоненко пропонує Морозу союз під загрозою смерті

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО пророкує «політичну смерть» Соціалістичної партії України у разі, якщо соціалісти не об`єднають зусилля з комуністами напередодні президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора на прес-конференції в Донецьку.

П.СИМОНЕНКО зазначив, що з інтернету йому стало відомо про бажання Соцпартії, політичної сили лівого спрямування, підтримувати на виборах Сергія ТІГІПКА, що «дивно для громадськості, але не дивно для мене».

Він звинуватив СПУ в тому, що цією підтримкою вона зраджує інтереси своїх рядових членів партії: «Я давно вже розумію, що реально відбувається. Ви чудово знаєте, який відсоток підтримки в ТІГІПКА, і чудово знаєте, який капітал він представляє. Тому я не розумію, яке завдання вони (соціалісти – УНІАН) намагаються вирішувати».

Відхід соціалістів від рішення об`єднати спільні зусилля з комуністами для перемоги «лівих» П.СИМОНЕНКО назвав їхньою «політичною смертю». «Ще раз хочу підкреслити: я бажаю здоров`я всім членам партії, але питання про політичну смерть соціалістів, я думаю, вже недалеко. Якщо вони й надалі збираються так само діяти», - сказав лідер КПУ. При цьому він додав: «Я не хочу цього, але вони самі обрали цей шлях. Тому зайвий раз це підтверджує: амбіції окремих лідерів, бажання сьогодні виокремитися, і виключає можливість об`єднання зусиль. Їх не цікавить позиція виборців, позиція рядових членів партії».

П.СИМОНЕНКО нагадав, що, приміром, на регіональному рівні Донецькі облорганізації СПУ і КПУ підписали відповідну декларацію про співпрацю на майбутніх виборах: «Ми тут на прикладі в Донецькій обласній парторганізації підписували спільно декларацію і договір про те, що спільно діємо як на виборах Президента, так і на місцевих виборах, так і на виборах у Верховну Раду». І додав: «На жаль, вони (лідери СПУ – УНІАН) не чують голосів навіть своїх членів партії. Я не можу їм нічого іншого запропонувати, як, врешті-решт, визначитися: де вони, з ким вони і що намагаються вирішити за цей відрізок часу».