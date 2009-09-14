Тимошенко: після президентських виборів гривня значно зміцніє

Проект Державного бюджету України на 2010 рік уряд готував, виходячи із середньорічного курсу долара в розмірі 7,5 грн. за 1 долар.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні, відкриваючи позачергове засідання Кабінету Міністрів, на якому планується затвердити проект Держбюджету наступного року.

«Ще раз хочу наголосити для того, щоб не було спекуляцій від усіх політичних сил, бюджет розрахований за курсом гривні 7,50 за долар», - сказала вона.

При цьому прем`єр відзначила, що цей курс «навіть завищений».

Вона висловила впевненість, що після президентських виборів гривня значно зміцніє, оскільки на сьогодні для її девальвації до того рівня, який існує зараз, немає економічних причин.

Як повідомлялося, 12 вересня Кабінет Міністрів України розглядав проект закону України про Державний бюджет України на 2010 рік. Згідно з Бюджетним кодексом, бюджет наступного року має бути внесений урядом у Верховну Раду до 15 вересня.

Міністерство фінансів України пропонує Кабінету Міністрів встановити доходи Держбюджету України в 2010 році на рівні 284,841 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду - 219,154 млрд. грн. Витрати Державного бюджету на 2010 рік пропонується встановити на рівні 322,963 млрд. грн. Зокрема витрати загального фонду - 237,347 млрд. грн., спеціального фонду - 85,615 млрд. грн.

У документі передбачено встановити граничний розмір дефіциту Держбюджету на 2010 рік в сумі 46,748 млрд. грн., зокрема граничний дефіцит загального фонду 24,814 млрд. грн.