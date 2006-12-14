Верховна Рада достроково припинила повноваження двох депутатів

Верховна Рада України достроково припинила повноваження народного депутата Василя ЦУШКА у зв’язку з призначенням його на посаду міністра внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосувало 390 із 442 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Парламент також достроково припинив повноваження народного депутата Віктора КОРЖА у зв’язку з обранням його міністром у справах сім’ї, молоді та спорту.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” відповідне рішення проголосувало 370 народних депутатів із 441, зареєстрованих у залі.