Верховна Рада достроково припинила повноваження двох депутатів
11:06, 14 грудня 2006Політика
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Проблем при голосуванні не було
Верховна Рада України достроково припинила повноваження народного депутата Василя ЦУШКА у зв’язку з призначенням його на посаду міністра внутрішніх справ.
Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосувало 390 із 442 народних депутатів, зареєстрованих у залі.
Парламент також достроково припинив повноваження народного депутата Віктора КОРЖА у зв’язку з обранням його міністром у справах сім’ї, молоді та спорту.
Як передає кореспондент УНІАН, “за” відповідне рішення проголосувало 370 народних депутатів із 441, зареєстрованих у залі.
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