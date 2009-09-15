Уряд подасть проект бюджету-2010 до парламенту сьогодні

Уряд планує передати проект Державного бюджету на 2010 рік до Верховної Ради сьогодні, після обговорення документа в "Українському домі" з представниками громадськості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на публічному представленні документа в Українському домі.

Прем’єр зазначила, що сьогодні хотіла б почути думку з приводу документа, а також його оцінку від запрошених на представлення проекту народних депутатів, представників профспілок, організацій, роботодавців.

«Після того, як пройде це обговорення, і під час цього обговорення ми зможемо ще врахувати пропозиції, які пролунають сьогодні з трибуни, я зможу підписати проект Держбюджету і направити його до Верховної Ради, не порушуючи термінів, які встановлені Бюджетним кодексом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України увечері 14 вересня затвердив проект Державного бюджету на 2010 рік.

Виконуючий обов`язки міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ зазначив, що видатки бюджету в 2010 році становитимуть 324 млрд. грн., обсяг надання кредитів - майже 12 млрд. грн., і 4,5 млрд. грн. – обсяг повернення кредитів.

Дохідна частина Держбюджету буде на рівні майже 285 млрд. грн., дефіцит – 46,7 млрд. грн. (3,97% ВВП).

Згідно з Бюджетним кодексом, бюджет наступного року має бути внесений урядом до Верховної Ради до 15 вересня.