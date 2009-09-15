Тимошенко збільшує фінансування Секретаріату Президента

Уряд збільшив витрати на утримання Секретаріату Президента в 2010 році пропорційно збільшенню витрат на утримання міністерств, відомств та інших органів влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в.о. міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ сьогодні журналістам.

«Витрати на заробітну плату, на комунальні платежі, на енергоносії та інші витрати, що забезпечують нормальне функціонування, було збільшено в таких самих пропорціях, як і за іншими міністерствами, відомствами і органами влади», - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

В.о. міністра не назвав запланованого на 2010 р. обсягу фінансування на утримання президентського апарату, зазначивши, що витрати на утримання Державного управління справами було скорочено.

«Витрати, пов`язані з господарською діяльністю Державного управління справами, було скорочено», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін також збирається врізати зарплати народним депутатам. У суботу на позачерговому розширеному засіданні уряду з підготовки проекту держбюджету на 2010 рік Тимошенко заявила: «Кабінет міністрів скоротив заробітні плати міністрам цього року, а зараз із 1 січня 2010 року вдвічі буде скорочено заробітну плату народним депутатам, враховуючи, що вони, зокрема, недостатньо завзято працюють на країну, тому трішечки помірніше треба підходити до заробітної плати».