Тимошенко: зарплати народних депутатів будуть скорочені вдвічі

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє, що з 1 січня 2010 року зарплати народних депутатів буде скорочено вдвічі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на позачерговому розширеному засіданні уряду з підготовки проекту держбюджету на 2010 рік.

«Кабінет міністрів скоротив заробітні плати міністрам цього року, а зараз із 1 січня 2010 року вдвічі буде скорочено заробітну плату народним депутатам, враховуючи, що вони, зокрема, недостатньо завзято працюють на країну, тому трішечки помірніше треба підходити до заробітної плати», - сказала вона.