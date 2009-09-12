Тимошенко: зарплати народних депутатів будуть скорочені вдвічі
17:42, 12 вересня 2009Політика
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Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє, що з 1 січня 2010 року зарплати народних депутатів буде скорочено вдвічі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на позачерговому розширеному засіданні уряду з підготовки проекту держбюджету на 2010 рік.
«Кабінет міністрів скоротив заробітні плати міністрам цього року, а зараз із 1 січня 2010 року вдвічі буде скорочено заробітну плату народним депутатам, враховуючи, що вони, зокрема, недостатньо завзято працюють на країну, тому трішечки помірніше треба підходити до заробітної плати», - сказала вона.
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