Медведєв не виключив, що знову балотуватиметься на пост Президента

Дмитро МЕДВЕДЄВ не виключив, що балотуватиметься на пост Президента Росії в 2012 році.

"Якийсь час тому я і в Президенти балотуватися не збирався, але так доля розпорядилася, і тому я для себе нічого не загадую, нічого не виключаю", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ на зустрічі з учасниками Міжнародного дискусійного клубу "Валдай", передає РІА «Новости».

Директор програми "Росія і Азія" вашингтонського Інституту світової безпеки Микола ЗЛОБІН запитав Д.МЕДВЕДЄВА, чи реалізує він до кінця свою програму розвитку держави.

"На цю тему я можу сказати, що завжди стараюся як людина більш менш послідовна доводити свої задуми до кінця. По-друге, я прагну нічого не загадувати на майбутнє, тому що так простіше. План у мене має бути, але стосовно самого себе я прагну нічого не загадувати", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

На зустрічі з учасниками клубу "Валдай" у п`ятницю, 11 вересня, прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявив, що між ним і діючим Президентом не буде конкуренції на виборах глави держави в 2012 році, як і в 2008.

"Ми домовимося, тому що ми люди однієї крові й одних політичних поглядів", - процитував В.ПУТІНА один із членів клубу, політолог М.ЗЛОБІН.

За його словами, В.ПУТІН зазначив, що коли підійде час вони з Д.МЕДВЕДЄВИМ "разом подумають", виходячи з реалій 2012 року, політичних планів, розкладу політичних сил, становища партії "Єдина Росія".

Коментуючи ці слова, Д.МЕДВЕДЄВ сказав: "У тому, що на таке питання відповів В.ПУТІН, є цілком очевидний сенс".

"Це не означає, що ми щось заздалегідь вирішуємо, але як відповідальні люди ми маємо один з одним домовлятися з якихось питань", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Д.МЕДВЕДЄВ був обраний Президентом РФ на виборах в березні 2008 року і вступив на посаду 7 травня минулого року, змінивши В.ПУТІНА, який на цій посаді вісім років очолював Росію. Президентські повноваження Д.МЕДВЕДЄВА завершуються в травні 2012 року.