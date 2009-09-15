Яценюк допоміг заробітчанам, які не можуть вилетіти з Києва до Італії

Народний депутат, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК допоміг заробітчанам, які не можуть вилетіти з аеропорту “Жуляни” в Італію.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі громадської організації “Фронт змін”.

Як зазначається в повідомленні, “Фронт змін” надав їжу, тимчасове житло та забезпечив медичну допомогу для українських заробітчан, які майже дві доби не можуть вилетіти в Італію з аеропорту «Жуляни».

“Близько 50 осіб стали заручниками туристичної фірми, яка не оплатила їхній переліт Київ-Неаполь, хоча й отримала від кожного близько 400 євро”, - заявляють в організації.

За даними “Фронту змін”, частина людей змогла вилетіти в Італію за власні кошти, але 28 осіб, серед яких четверо дітей віком від 8 місяців до 13 років, залишилися в аеропорту без грошей, їжі та притулку.

Прес-служба зазначає, що А.ЯЦЕНЮК втрутився після того як випадково побачив заробітчан, коли мав вилітати сьогодні з аеропорту.

“Фронт змін” допоміг придбати квитки Катерині ВЕЛЬМІ – матері двох маленьких дітей восьми та чотирьох років, і “уже сьогодні вона вилетить до Неаполя з аеропорту “Бориспіль”. “Крім того, завтра ще 17 людей зможуть полетіти в Італію, завдяки “Фронту змін”, - сказано у повідомленні.

Одна з постраждалих повідомила, що вони зверталися до багатьох політичних сил, але жодна з них не відгукнулася на їхній заклик про допомогу, крім “Фронту змін”.

Коментуючи цю ситуацію, А,ЯЦЕНЮК підкреслив: “Те, що ми сьогодні бачили в аеропорту, – це вже наслідок, а основна причина – це те, що ці люди працюють не в Україні, це те, що їхні діти живуть з бабцями, дідусями, яким 70-80 років, і ними ніхто не займається - живуть на 100 чи 200 євро, які мама чи батько передають з Неаполя чи з якогось іншого міста”.

Він підкреслив, що “найважливіше сьогодні – це відновлення робочих місць та працевлаштування українців в Україні”.

Також А.ЯЦЕНЮК підготував депутатське звернення до Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ та Кабінету міністрів з вимогою розібратися в ситуації із заробітчанами в аеропорту “Жуляни” й покарати винних.