Кримські регіонали ділять Крим і підпис Януковича

Президія політради Партії регіонів вирішила виключити з лав партії народного депутата України Василя КИСЕЛЬОВА, стверджує низка кримських інформаційних агентств.

Деякі сайти розмістили сьогодні копію рішення президії ПР. В документі, який підписаний Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, зокрема, наголошується, що В.КИСЕЛЬОВА вирішено виключити з Партії регіонів за «завдання шкоди» її репутації, «за порушення положень і вимог статуту». Також, сказано в копії, вирішено достроково припинити повноваження В.КИСЕЛЬОВА як керівника Кримської організації Партії регіонів і відкликати його з членів політради ПР. Це і ряд інших рішень виносяться на затвердження чергового засідання політради Партії регіонів.

У телефонному коментарі УНІАН В.КИСЕЛЬОВ заявив, що зв’язувався з деякими членами президії, і вони не підтвердили інформацію про засідання. «Я обдзвонив шістьох членів президії – жоден не підтвердив, що була президія», – сказав депутат.

Разом з тим, В.КИСЕЛЬОВ сказав: «Якщо навіть були там декількох чоловік, то кворуму на ньому (засіданні) не було».

Також В.КИСЕЛЬОВ зазначив, що лідер «регіоналів» В.ЯНУКОВИЧ має право підписувати рішення від імені президії, а президія наділена правом ухвалювати рішення від імені політради. «Я в цьому нічого не бачу негожого (у підписанні), однак те, що мене не викликали – це вже питання», – сказав він.

Документ, що з`явився у ЗМІ, на думку В.КИСЕЛЬОВА, потрібен його опонентам для того, щоб скасувати ухвалені 14 вересня на позаплановому засіданні політради кримської організації партії рішення. За словами нардепа, його супротивників особливо зачепило рішення відкликати рекомендацію призначити Анатолія МОГИЛЬОВА на посаду начальника кримського виборчого штабу на виборах Президента України. «Питання розраховане на те, що хитнуться керівники партійних організацій, приїдуть завтра на політраду до БОЯРЧУКА (тимчасово виконуючого обов`язки лідера кримських «регіоналів») і скасують вчорашні рішення. А вони на політраді партії потім пожурять, погрозять мені пальчиком і скажуть: відсторонити його треба від організації (у Криму), а от виключати (з партії) – не треба, тому що якщо, вибачте, є у нас один, якого вони виключили з партії, – він такий, лояльніший, – то я ж – скажений і буйний в цих питаннях», – сказав В.КИСЕЛЬОВ.

Також він вважає, що документ потрібен його опонентам для забезпечення проведення сесії кримського парламенту, яка має відкритися в середу.

Поширення документа через ЗМІ депутат назвав «заготовкою» кримського спікера-«регіонала» Анатолія ГРИЦЕНКА і «його куратора». В.КИСЕЛЬОВ заявив, що для Партії регіонів «ГРИЦЕНКО – вже збитий льотчик». «Не сьогодні – значить завтра, не завтра – значить через місяць. Але для партії буде гірше, якщо його відправлять (у відставку) у кінці грудня або в перших числах січня. Ось тоді буде атас, «ховайся» по виборах ЯНУКОВИЧА», – сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня політрада ПР задовольнила заяву В.КИСЕЛЬОВА і перевела його на час президентської кампанії з посади голови Кримської республіканської організації партії на керівну посаду в центральний штаб. На цей час тимчасовим в.о. голови ПР у Криму призначений один з перших заступників лідера кримської організації, секретар міськради Ялти Олексій БОЯРЧУК.

14 вересня, за повідомленням прес-служби В.КИСЕЛЬОВА, на засіданні ради кримської організації ПР, де з 43 членів були присутні 23, були ухвалені рішення рекомендувати нардепу відкликати подану ним заяву в політраду Партії регіонів і повернутися до виконання обов`язків голови кримської організації, а також рекомендувати скасувати рішення "в частині клопотання" перед політрадою ПР про призначення А.МОГИЛЬОВА начальником виборчого штабу в АРК по виборах Президента України. Рада також вирішила виключити мера Сімферополя Геннадія БАБЕНКА із Партії регіонів і зажадала від «регіонала» А.ГРИЦЕНКА добровільно подати у відставку з посади кримського спікера і керівника депутатської фракції «Блок «За Януковича!» у парламенті автономії.

Прихильники А.ГРИЦЕНКА висловили сумнів у легітимності прийнятих 14 вересня рішень.