Ратушняк зі скандалом йде з партії Литвина
12:05, 16 вересня 2009Політика
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Була розмова на підвищених тонах
Мер Ужгорода, голова Закарпатської обласної організації Народної партії Сергій РАТУШНЯК написав заяву про вихід із лав Народної партії.
Про це повідомляє видання ZAXID.NET.За інформацією видання, в понеділок, 14 вересня, під час робочої поїздки лідера Народної партії, голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА в Закарпатську область відбулась його зустріч із С.РАТУШНЯКОМ.
Як поінформувало джерело видання, між В.ЛИТВИНОМ та С.РАТУШНЯКОМ відбулася серйозна розмова на підвищених тонах, під час якої мер Ужгорода звинуватив голову Верховної Ради у невиконанні своїх обіцянок. Після цього С.РАТУШНЯК заявив, що має намір вийти із Народної партії, а згодом написав заяву.
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