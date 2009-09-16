Ратушняк зі скандалом йде з партії Литвина

Мер Ужгорода, голова Закарпатської обласної організації Народної партії Сергій РАТУШНЯК написав заяву про вихід із лав Народної партії.

Про це повідомляє видання ZAXID.NET. За інформацією видання, в понеділок, 14 вересня, під час робочої поїздки лідера Народної партії, голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА в Закарпатську область відбулась його зустріч із С.РАТУШНЯКОМ.

Як поінформувало джерело видання, між В.ЛИТВИНОМ та С.РАТУШНЯКОМ відбулася серйозна розмова на підвищених тонах, під час якої мер Ужгорода звинуватив голову Верховної Ради у невиконанні своїх обіцянок. Після цього С.РАТУШНЯК заявив, що має намір вийти із Народної партії, а згодом написав заяву.