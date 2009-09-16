Ратушняк зі скандалом йде з партії Литвина

12:05, 16 вересня 2009
Політика
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Була розмова на підвищених тонах

Мер Ужгорода, голова Закарпатської обласної організації Народної партії Сергій РАТУШНЯК написав заяву про вихід із лав Народної партії.

Про це повідомляє видання ZAXID.NET.

За інформацією видання, в понеділок, 14 вересня, під час робочої поїздки лідера Народної партії, голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА в Закарпатську область відбулась його зустріч із С.РАТУШНЯКОМ.

Як поінформувало джерело видання, між В.ЛИТВИНОМ та С.РАТУШНЯКОМ відбулася серйозна розмова на підвищених тонах, під час якої мер Ужгорода звинуватив голову Верховної Ради у невиконанні своїх обіцянок. Після цього С.РАТУШНЯК заявив, що має намір вийти із Народної партії, а згодом написав заяву. 

 

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