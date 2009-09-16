З Ющенком збирається судитися його ж власний представник у судах

Керівник Служби Секретаріату Президента з представництва у судах інтересів Президента Руслан КИРИЛЮК звернувся з позовом до глави держави щодо незаконного звільнення від виконання обов’язків члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив сам Р.КИРИЛЮК.

Р.КИРИЛЮК пояснив, що 9 вересня цього року вийшов указ Президента про його звільнення зі складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

“Я звернувся до суду з позовом про скасування указу в цій частині, як протиправного та незаконного”, - сказав він.

Р.КИРИЛЮК уточнив, що сьогодні подав позовну заяву до Окружного адміністративного суду міста Києва.

“Пікантність ситуації полягає в тому, що я на сьогодні є працівником Секретаріату Президента, і це перший випадок, коли працівник Секретаріату Президента, його представник у судах, звернувся з позовом проти глави держави”, - сказав він.

Р.КИРИЛЮК наголосив, що змушений звернутися до суду, оскільки вмотивованих підстав для його звільнення, передбачених законом, в указі немає.

Р.КИРИЛЮК також уточнив, що Служба з представництва інтересів Президента в судах була реорганізована і, за його словами, “наче такої служби немає, але посада така ще залишається”.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом змінив двох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Зокрема, новими членами комісії призначено заступника керівника Служби забезпечення зв`язків з Конституційним Судом України та представництва інтересів Президента України, створених ним допоміжних органів і служб у судах загальної юрисдикції України Секретаріату Президента України Олександра ІЛЬКОВА та керівника служби голови Верховного Суду України Миколу МЕЛЬНИКА. Натомість Президент звільнив від виконання обов`язків членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Р.КИРИЛЮКА та Віктора ПОТАПЕНКА.