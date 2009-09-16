У центрі Дніпропетровська накрили підпільне елітне казино

В ніч на 16 вересня в Дніпропетровську працівники Головного управління МВС у Дніпропетровській області припинили діяльність підпільного елітного казино, розташованого на центральному проспекті міста.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків обласного управління міліції, обладнання казино коштує кілька мільйонів доларів.

Відвідувачами казино були постійні клієнти, які потрапляли туди за допомогою телефонного дзвінка. Нові клієнти з’являлися лише за протекцією.

Оперативники виявили в казино понад 20 осіб персоналу, за ігровими столами знаходилося стільки ж клієнтів.

В організаторів незаконного ігрового бізнесу вилучена документація, перелік клієнтів, велика сума грошових коштів (гривні, долари, євро - еквівалентом більше 350 тис. грн. та ігрові жетони номінальною вартістю майже 500 тис. грн., відеокартотека).

Проти організаторів злочинного бізнесу буде порушено кримінальну справу за ст. 203 Кримінального кодексу України («заняття забороненим видами господарської діяльності», сказали в міліції.

Загалом на Дніпропетровщині з моменту прийняття законодавства про заборону грального бізнесу порушено 5 кримінальних справ.