У Ющенка кажуть, що до бюджету-2010 вже закладені проблеми Нафтогазу

У поданому проекті закону про державний бюджет України на 2010 рік не вирішується проблема розбалансованості фінансів НАК «Нафтогаз України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК на прес-конференції.

"Ми нічого не робимо для того, щоб збалансувати НАК "Нафтогаз України". Із самого початку ми закладаємо дефіцит НАК", - сказав О.ШЛАПАК.

За його словами, закладених у держбюджеті 6,5 млрд. грн. на компенсацію різниці в тарифах на газ недостатньо.

У Секретаріаті Президента вважають, що навіть якщо ситуація залишатиметься на сьогоднішньому рівні, то для компенсації різниці в тарифах необхідно близько 9,6 млрд. грн.

У випадку, якщо ціни на газ для теплокомуненерго будуть підвищені на 20%, сума компенсації має бути на рівні 8,6 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України пропонує передбачити в державному бюджеті 2010 року 6,5 млрд. грн. для НАК «Нафтогаз України» в рахунок компенсації різниці в тарифах на газ.