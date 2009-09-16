Янукович вважає, що «угіддя Лозінського» треба відкрити для всіх

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що угіддя колишнього народного депутата Віктора ЛОЗІНСЬКОГО у Кіровоградській області мають бути доступними для всіх громадян цього регіону.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПР, про це він сказав сьогодні у коментарі журналістам на запитання стосовно оцінки роботи у розслідуванні справи В.ЛОЗІНСЬКОГО та чи повинні бути повернуті угіддя екс-депутата у державну власність.

“Я вважаю, що державна політика, яка стосується розвитку лісів України, мисливства, рибальства, також повинна бути системною. Ця система повинна передбачати відновлення наших лісів, збереження екології, фауни. Тому закон повинен бути один для всіх. Має бути закон, який би сьогодні стимулював інвесторів вкладати кошти в розвиток цієї справи, і таким чином відновлювати наше природне середовище”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

І тут, за його словами, не повинно йтися про якусь особистість. “Закон, наголошую, повинен бути один для всіх. Цей окремий випадок, безумовно, потребує окремого рішення. І влада повинна прийняти його так, щоб ці угіддя (екс-депутата В.ЛОЗІНСЬКОГО) були доступними для всіх громадян цього регіону. До речі, це передбачає український закон”, - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура встановила, що мисливські угіддя на території Кіровоградської області, площею близько 29 тис. гектарів, надавалися приватним структурам, пов`язаним з колишнім народним депутатом України В.ЛОЗІНСЬКИМ, з порушенням вимог чинного законодавства. Тому прокуратурою Кіровоградської області заявлено позов до господарського суду про визнання незаконними рішень Кіровоградської обласної ради про надання у користування зазначених мисливських угідь.

Нині В.ЛОЗІНСЬКИЙ перебуває у міждержавному розшуку. Він підозрюється в нанесенні умисних тяжких тілесних ушкоджень. Зокрема, 16 червня поблизу мисливських угідь в Голованівському районі в результаті сутички з В.ЛОЗІНСЬКИМ, тодішніми районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ загинув місцевий житель Валерій Олійник.