Мороз за розширення коаліції після другого етапу політреформи

Голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ виступає за розширення коаліції. Про це він сказав в інтерв`ю РІА “Новости”.

"Розширення коаліції не тільки можливе, а й необхідне для вирішення проблем, що існують у країні, для зняття штучної напруги по лінії "Схід-Захід", збереження стабільності у владі", - сказав О.МОРОЗ.

На його думку, до цього питання коаліція повернеться після завершення другого етапу політреформи на місцях.

"Не виключаю, що в індивідуальному порядку до коаліції приєднаються деякі депутати від "Нашої України" і Блоку Юлії Тимошенко (БЮТ). До речі, переважна більшість питань уже голосується", - відзначив О.МОРОЗ.

Голова ВР також підкреслив, що скасування політреформи або її ревізії не буде.

"Усі розмови про доцільність перегляду політреформи - авантюра. Про це кажуть ті, хто заклопотаний не змістом реформи, не системою державного управління, а поверненням до колишньої авторитарної системи, можливістю ігнорувати Конституцію і закони", - сказав він.

"У першу чергу, повернення до минулого не допустять представники місцевих органів влади, що цілком підтримують необхідність завершення реформи на місцях. Не допустить такого розвитку подій і парламент", - переконаний О.МОРОЗ.

На його думку, триста голосів, необхідних для її реалізації на місцевому рівні, будуть забезпечені.

"Переконаний, що і Президент повинен запобігати будь-яким зазіханням на Конституцію і сприяти завершенню конституційної реформи", - сказав О.МОРОЗ.