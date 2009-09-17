Ющенко поговорить про кризу з ученими і експертами

У четвер, 17 вересня, об 11.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе зустріч з провідними науковцями, експертами щодо проблем економічної та фінансової кризи і перспектив розвитку економіки (Національний інститут стратегічних досліджень, вул. Пирогова, 7-а).

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента України, мета зустрічі – на основі сучасних реалій в економічній та соціальній сферах оновити оцінки викликів, які нині стоять, проаналізувати глибинні причини кризи, визначитися з найбільш актуальними завданнями щодо її подолання та проведення структурних реформ.

У ході зустрічі планується обговорити такі питання: перспективи розвитку світової економіки та подолання глобальної кризи, оцінки зовнішніх чинників впливу на українську економіку; оцінка сучасного стану національного господарства, внутрішніх чинників економічної та фінансової кризи; можливі сценарії впливу економічної та фінансової кризи на національну економіку в 2009 – 2010 роках; ризики та загрози економічній безпеці України в 2009 – 2010 роках; перспективи повного відновлення національної економіки; актуальні заходи державної антикризової політики (для врахування в роботі над проектом державного бюджету України на 2010 рік).

У ході зустрічі плануються виступи Президента України, провідних вчених, експертів в економічній та фінансовій сферах – зокрема академіка Валерія ГЕЙЦЯ, голови Фонду підтримки реформ, професора Віктора ПИНЗЕНИКА. Також до участі у заході запрошено представників міжнародних фінансових організацій: МВФ, Світового банку, Світової організації торгівлі. Передбачається, окрім того, участь у зустрічі народних депутатів України, які є фахівцями в сфері економіки і представляють різні політичні партії.

Також у заході візьмуть участь представники Національного та комерційних банків, керівники міністерств економічного блоку уряду.

За результатами зустрічі передбачається визначити найактуальніші заходи державної антикризової політики, насамперед для врахування в роботі над проектом державного бюджету України на 2010 рік.

Захід транслюватиметься у прямому ефірі «5-го каналу», НТКУ, НРКУ та УТР.