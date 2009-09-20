Яценюк розповів, чому він не вмер від "зіркової хвороби"

Лідер "Фронту змін" Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що в нього немає "зіркової хвороби". Про це він сказав під час спілкування з жителями міста Сколе Львівської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”, А.ЯЦЕНЮК зауважив, що міг би захворіти “на зірковість” разів з десять.

“Знаєте, чому? Тричі міністр, керуючий Нацбанком, голова Верховної Ради. Та я би мав вже не те, що захворіти, вже мав би вмерти від зіркової хвороби. А я – живий-здоровий і цим не хворію”, - сказав політик.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що став першим головою Верховної Ради, який за власним бажанням пішов з цієї посади.

“І після мене навряд чи будуть. Бо якщо би я це не зробив, я від них нічим би не відрізнявся. Я би був такий самий, як вони. Взявся би зубами за крісло і тримався, аби, не дай Боже, не знесло з крісла”, - додав політик.

Лідер “Фронту змін” вважає свій молодий вік перевагою для президента: “Саме тому, що мені 35 років, найбільше шансів щось зробити у мене. Знаєте, чому? Бо я не можу помилитися. У мене ще ціле життя попереду. Як я вас обдурю, то я тут другий раз стояти не буду”.

“Можу пообіцяти тільки одне, що як віл пахати буду. Бо на плечах нового президента - доля 46 мільйонів і історична місія – бо ми знову втратимо країну, і буде як завжди у нас", - запевнив політик.