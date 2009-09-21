Ющенко у Нью Йорку говоритиме про безпеку, толерантність і Голодомор

21-23 вересня 2009 року Президент України Віктор Ющенко здійснить робочий візит до Нью-Йорку (США), повідомляє прес-служба глави держави.

Програма візиту включає як участь у заходах у рамках сесії Генеральної Асамблеї ООН, проведення низки двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних держав та організацій, так і зустрічі з представниками американських ділових кіл, політиками, представниками української та єврейської громад.

Глава держави прийняв рішення відвідати США саме з огляду на універсальність міжнародного майданчику в Нью-Йорку. Впродовж неповних 3 днів Глава держави матиме змогу в різних форматах обговорити фактично усі найбільш пріоритетні питання зовнішньої політики України та міжнародних відносин, яка мають безпосередній вплив на життя українських громадян: від зміни клімату, охорони довкілля, розвитку альтернативної енергетики, боротьби з піратством, до глобальної та регіональної безпеки, європейської та євроатлантичної інтеграції, гуманітарних, торговельно-економічних та інших питань.

З трибуни ООН Президент інформуватиме світову спільноту про пріоритети внутрішньої та зовнішньої політики України, хід демократичних перетворень у нашій країні. Не залишаться поза увагою і такі важливі для нашого суспільства теми, як міжетнічний мир і толерантність, вшанування пам’яті жертв фашизму та Голодомору.

У рамках візиту також передбачається проведення низки двосторонніх зустрічей Президента України з лідерами інших країн, зокрема, Бразилії, Литви, Фінляндії, Швеції та ін. – наразі відбувається погодження остаточного переліку таких зустрічей.

Заплановані окремі переговори Президента України з Генеральним секретарем Північноатлантичного Альянсу А.Фог Расмуссеном, Генеральним секретарем Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Ж.Дюфом.

Заплановані також зустрічі Глави держави з провідними членами української громади США, а також представниками американських політологічних, наукових та експертних кіл. Глава держави виступить із промовою в Раді зовнішніх зносин – одній з найавторитетніших громадських організацій США, що спеціалізується на проблематиці міжнародних відносин.