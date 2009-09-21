У Сваляві заборонили зображення «серця»

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО, оцінюючи тур «З Україною в серці», який зараз проходить в Закарпатті, сказав, що у цьому заході взяли участь десятки тисяч жителів міст та обласного центру - Ужгорода.

Як повідомили УНІАН в прес-службі заступника голови ВР, М.ТОМЕНКО наголосив, що його приємно вразила спокійна, толерантна і виважена атмосфера свята та відзначив чітку роботу працівників правоохоронних органів.

Натомість М.ТОМЕНКО поінформував, що згідно з інформацією, яку надали йому жителі Свалявського району, деякі чиновники продемонстрували не сприйняття цієї ініціативи. Йдеться про те, що керівництво Свалявської районної держадміністрації стурбоване занадто активною діяльністю БЮТу та, відповідно, артистів-учасників туру і з метою послаблення акції, вирішили заборонити «серце» на території району.

Так, 21 вересня – день Різдва Пресвятої Богородиці, який в Сваляві святкується і як день міста і традиційно під час релігійного служіння в цей день на стадіоні викладалися зі свічок ряд зображень, зокрема і «серця». В цьому ж році районна адміністрація вирішила заборонити викладання цього символу.

Виступаючи у Сваляві, М.ТОМЕНКО звернувся до керівництва району з проханням не боротися з «серцем», як символом віри, надії і любові, а також висловив сподівання, що святкування Різдва Пресвятої Богородиці та дня міста Сваляви і сьогодні пройде традиційно, як відбувалося кожен рік.