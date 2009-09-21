Литвин знайшов спосіб боротися з блокуванням парламенту

Проект постанови «Про зміну способу голосування щодо законопроектів, які стосуються підвищення розмірів державних соціальних стандартів» авторства Володимира Литвина зареєстрований сьогодні в апараті Верховної Ради. Документ розміщений на офіційному сайті ВР.

Спікер пропонує голосувати за законопроекти №№ 4762, 5062, 5091-1, 5091-2, 5091-3 “особисто відкритим голосуванням шляхом підняття руки”. При цьому Голова Верховної Ради України хоче за алфавітним списком зачитувати прізвище, ім’я та по батькові кожного народного депутата України. Згаданий нардеп, якщо він голосує „за”, має підняти руку і виголосити своє волевиявлення у мікрофон з робочого місця. Якщо ж він голосує „проти” чи „утримався” - не піднімаючи руки, сидячи на своєму місці, теж оголосити про свою позицію.

Підрахунок голосів та оголошення результатів голосування спікер пропонує вести силами лічильної комісії Верховної Ради України (окремо щодо кожного законопроекту).

Доцільність переводу парламенту на “ручний” спосіб голосування Литвин аргументував необхідністю врахувати з одного боку - “нагальну потребу у підвищенні розмірів державних соціальних стандартів”, а з іншого – “перешкоджання народними депутатами України проведенню пленарних засідань у Верховній Раді України, що унеможливлює голосування картками та фіксацію результатів голосування за допомогою електронної системи підрахунку голосів”.