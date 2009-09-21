Тимошенко виводить Україну з кризи китайським шляхом?

Україна і Китай виробили моделі для активізації торгової співпраці та подолання кризових явищ в національних економіках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні під час зустрічі з членом Політбюро ЦК Компартії Китаю, секретарем Шанхайського міськкому КПК ЮЙ Чженшенєм.

«Україна під час кризи хоче модернізувати і реконструювати свої підприємства, щоб вийти з кризи сильніше. У цьому наші плани і стратегічні бачення абсолютно співпадають», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр повідомила, що урядові команди України і Китаю відпрацювали конкретні моделі та пропозиції. «Зараз наші обидві команди працюють заради того, щоб заплановані проекти якомога швидше стали реальністю», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що її партія хоче почати співробітничати з Компартією Китаю. «Ми прагнемо вибудовувати співпрацю між нашою політичною партією та іншими політичними партіями ефективно і наполегливо. І саме тому я вважаю, що між нашими партіями також мають початись системний діалог і співпраця, що істотно посилить всі наші можливості у створенні спільних проектів з модернізації та реконструкції в нашій країні, з одного боку, а з іншого - сприятиме досягненню мети у вашій країні», - пояснила вона.

У свою чергу, ЮЙ Чженшень подякував українському уряду за підтримку позиції Китаю в тайванському питанні, а також інших питаннях, що стосуються інтересів Китаю.

«Торговельно-економічна співпраця України і Китаю стрімко розвивалася. Цього року через світову кризу обсяг взаємного товарообороту дещо скоротився, але я впевнений, що з подоланням наслідків кризи товарооборот неодмінно розширюватиметься», - вважає представник Компартії Китаю.