Одесити й миколаївці пікетували Генпрокуратуру

Понад 100 активістів громадського руху «Комітет оборони Одеси», Миколаївської обласної організації Народного Руху України, правозахисного руху Миколаївщини та інших організацій пікетують Генеральну прокуратуру України, вимагаючи притягнення до відповідальності прокурора Миколаївської області Миколи СТОЯНОВА та взяття генпрокурором Олександром МЕДВЕДЬКОМ під особистий контроль розслідування низки кримінальних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції тримають в руках гасла «Що переможе – гроші Маркова чи закони України?», «Одесса против экстремистов, а вы?» та інші.

За словами співкоординатора «Комітету оборони Одеси» Сергія ГУЦАЛЮКА, «ми приїхали з Одеси та Миколаєва, щоб зустрітися з генпрокурором Олександром МЕДВЕДЬКОМ і передати Звернення громадськості про взяття під його особистий контроль розслідування низки резонансних кримінальних справ».

«Ми також вимагаємо притягнення до відповідальності прокурорів-хабарників Миколаївської облпрокуратури, що прикривають беззаконня», - додав голова Миколаївської облорганізації Всеукраїнського комітету захисту прав людини Святослав МАРЧЕНКО.

«Ми вимагаємо негайного зняття з посади прокурора Миколаївської області, проведення розслідування його антидержавної, протизаконної діяльності і притягнення до відповідальності. Просимо також узяти під особистий контроль хід резонансних справ і оголосити І.МАРКОВА у державний та міжнародний розшук», - сказано у зверненні до генерального прокурора України.