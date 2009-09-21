Ющенко прибув до США

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув з робочим візитом до Сполучених Штатів Америки.

Як повідомляв УНІАН, у Нью-Йорку Президент України візьме участь у роботі 64-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй.

Очікується, що з трибуни ООН В.ЮЩЕНКО інформуватиме світову спільноту про пріоритети внутрішньої та зовнішньої політики України, хід демократичних перетворень у нашій країні. Не залишаться поза увагою і такі важливі для нашого суспільства теми, як міжетнічний мир і толерантність, вшанування пам’яті жертв фашизму та Голодомору.

Крім участі у заходах у рамках сесії генеральної Асамблеї ООН, В.ЮЩЕНКО проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних держав та організацій, зустрічі з представниками американських ділових кіл, політиками, представниками української та єврейської громад. Так, передбачається проведення низки двосторонніх зустрічей Президента України з лідерами інших країн, зокрема, Бразилії, Литви, Фінляндії, Швеції та ін.

Заплановані окремі переговори Президента України з Генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу Андерсом Фог РАСМУССЕНОМ, Генеральним секретарем Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Ж.ДЮФОМ.

Заплановані також зустрічі глави Української держави з провідними членами української громади США, а також представниками американських політологічних, наукових та експертних кіл. Глава держави виступить із промовою в Раді зовнішніх зносин – одній з найавторитетніших громадських організацій США, що спеціалізується на проблематиці міжнародних відносин.

Президента супроводжують дружина Катерина ЮЩЕНКО, глава Секретаріату Президента Віра УЛЬЯНЧЕНКО, заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК, в. о. міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ, міністр охорони навколишнього природного середовища України Георгій ФІЛІПЧУК, перший заступник секретаря РНБОУ Костянтин ГРИЩЕНКО, директор Національного інституту стратегічних досліджень Юрій РУБАН та інші офіційні особи.