Заступник Януковича: Тимошенко веде Україну до дефолту
Бездумні позики йдуть на проїдання
Народний депутат, заступник Голови Партії регіонів Сергій ЛЬОВОЧКІН вважає, що політика запозичень уряду Юлії ТИМОШЕНКО веде Україну до дефолту.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Партії регіонів.
«Бездумні запозичення нинішньої влади, які використовуються на проїдання, невідворотно ведуть Україну до дефолту», – заявив С.ЛЬОВОЧКІН.
Коментуючи рішення Кабміну уповноважити Міністерство фінансів надати абсолютну і беззастережну гарантію щодо реструктуризації зовнішніх боргових зобов`язань «Нафтогазу», С.ЛЬОВОЧКІН зазначив: «Ідея покласти на плечі Мінфіну, тобто на державу, борги НАК «Нафтогаз України» межує зі злочином. Тому що у такому разі ТИМОШЕНКО збільшить державний борг майже на 100 млрд. грн».
Він також нагадав, що лише за квітень-червень 2009 року борг органів державного управління збільшився на 1,7 млрд. доларів або на 14,4%, тобто в цілому – до 13,3 млрд. дол. А борг органів грошово-кредитного регулювання – на 1,5 млрд. дол., тобто на 33% – до 6,1 млрд. дол.
«Таким чином, за даними Міністерства фінансів, за півтора роки правління ТИМОШЕНКО валовий держборг зріс на 82%», – підсумував С.ЛЬОВОЧКІН.