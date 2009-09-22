Заступник Януковича: Тимошенко веде Україну до дефолту

Народний депутат, заступник Голови Партії регіонів Сергій ЛЬОВОЧКІН вважає, що політика запозичень уряду Юлії ТИМОШЕНКО веде Україну до дефолту.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Партії регіонів.

«Бездумні запозичення нинішньої влади, які використовуються на проїдання, невідворотно ведуть Україну до дефолту», – заявив С.ЛЬОВОЧКІН.

Коментуючи рішення Кабміну уповноважити Міністерство фінансів надати абсолютну і беззастережну гарантію щодо реструктуризації зовнішніх боргових зобов`язань «Нафтогазу», С.ЛЬОВОЧКІН зазначив: «Ідея покласти на плечі Мінфіну, тобто на державу, борги НАК «Нафтогаз України» межує зі злочином. Тому що у такому разі ТИМОШЕНКО збільшить державний борг майже на 100 млрд. грн».

Він також нагадав, що лише за квітень-червень 2009 року борг органів державного управління збільшився на 1,7 млрд. доларів або на 14,4%, тобто в цілому – до 13,3 млрд. дол. А борг органів грошово-кредитного регулювання – на 1,5 млрд. дол., тобто на 33% – до 6,1 млрд. дол.

«Таким чином, за даними Міністерства фінансів, за півтора роки правління ТИМОШЕНКО валовий держборг зріс на 82%», – підсумував С.ЛЬОВОЧКІН.