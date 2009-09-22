Регіони здалися - Герман пояснила, чому

Партія регіонів не має наміру продовжувати блокування роботи парламенту, навіть якщо законопроект про підвищення соцстандартів не буде прийнятий.

Про це в коментарі "Українській правді"заявила член фракції Партії регіонів Ганна Герман.

За її словами, Партія регіонів готова підтримати усі альтернативні законопроекти "незалежно від того, хто їхній автор".

"Якщо ця влада не буде голосувати навіть за законопроект за авторством члена однієї з їхніх фракцій, значить ця влада антинародна і немає іншого виходу як змінити її", - заявила Герман.

"Ми не будемо продовжувати блокування, бо всі люди вже розуміють, що ми не можемо цю владу змусити виконати нашу вимогу, ми просто можемо працювати разом з народом, а процес бюджетний треба розпочинати", - додала вона.

Відповідаючи на запитання, чи згодна Партія регіонів на зміну способу голосування, Герман відповіла: "Сьогодні нормальний процес роботи і я не бачу приводу для постановки цього питання".