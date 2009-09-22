Презентація дослідження Інституту Горшеніна «Майбутнє України»

У середу, 23 вересня 2009 року, об 11:00 в Інституті Горшеніна (м. Київ, вул. Чапаєва, 4, оф. 14) відбудеться прес-конференція директора Інституту Костя БОНДАРЕНКА “Майбутнє України”.

Організатор прес-конференції – Інститут Горшеніна.

Під час прес-конференції буде презентоване дослідження Інституту Горшеніна «Майбутнє України», присвячене молодим та найбільш перспективним політикам України. А також - оголошено двадцятку молодих політиків – переможців рейтингу.

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