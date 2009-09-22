Комуністи і регіонали бояться перетрудитися?
10:53, 22 вересня 2009Політика
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ВР працюватиме у звичному режимі
Верховна Рада України не погодилась працювати сьогодні доти, доки не будуть розглянуті всі питання порядку денного.
Як передає кореспондент УНІАН, за дану пропозицію проголосували лише 203 (при необхідних 226 – УНІАН) із 441 народного депутата, зареєстрованого у залі.
Не голосували за дане рішення фракції Партії регіонів та КПУ.
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