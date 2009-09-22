Конституцію можна порушувати, бо йде зима?

Призначення Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ губернаторів без погодження Кабінету міністрів є порушенням Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час пленарного засідання заявив заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО.

«Нещодавно була підписана низка указів Президента про кадрові призначення без погодження з урядом. Це порушення ст. 118 Конституції та низки інших статей», - сказав віце-спікер.

М.ТОМЕНКО зауважив, що згідно з поясненням команди Президента, ці призначення відбулися через те, що «починається зима». «Я такого ще не чув від попередніх Президентів. Якщо Конституцію можна порушувати з початком зими, то уявіть, що під час зими буде робитися», - сказав М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня Президент своїми указами призначив Віктора ВАКАРАША головою Київської облдержадміністрації та Володимира МОВЧАНА - головою Кіровоградської облдержадміністрації.

У Кабміні після цього заявили, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО не підписувала подань на ці призначення.

“Уряд на своїх засіданнях не обговорював ці кандидатури, відповідні кадрові питання не включалися до порядку денного і рішення ухвалені не були”, - наголошувалося у повідомленні.