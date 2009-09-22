Нардепи голосуватимуть принизливим для Герман способом

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про зміну способу голосування щодо законопроектів, які стосуються підвищення розмірів державних соціальних стандартів».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 240 із 442 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Даною постановою передбачено, що народні депутати голосуватимуть не за допомогою системи «Рада», а підняттям рук і вголос підтверджуючи свою позицію щодо законопроекту.

Перед голосуванням народний депутат із фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН заявила про недоцільність такого способу голосування за дані законопроекти.

За її словами, немає жодних підстав для проведення голосування у такий спосіб.

Г.ГЕРМАН зазначила, що такий спосіб голосування принижує гідність народного депутата.