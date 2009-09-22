Симоненко: регіонали тягнуть у другий тур виборів Ющенка

Партія регіонів відпрацьовує сценарій проходження у другий тур президентських виборів Віктора ЮЩЕНКА як єдиного кандидата, у якого може перемогти Віктор ЯНУКОВИЧ. Таку думку лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО висловив в інтерв`ю газеті «Вечерние вести».

«Мене сьогодні турбує те, що «регіонали» відпрацьовують тактику, яка має забезпечити вихід у другий тур ЮЩЕНКА», - заявив головний комуніст України.

Він уточнив: «Це можна спробувати вирішити різними способами. І адмінресурсом зокрема. Партії регіонів вигідно, щоб із ними у другому турі був Віктор Андрійович, оскільки це єдиний з усіх кандидатів, у якого вони можуть виграти».

Крім того, лідер КПУ вважає, що Партія регіонів блокує роботу Верховної Ради, щоб спробувати зірвати президентські вибори, і спочатку провести дострокову парламентську кампанію. «Інших мотивів, окрім як зірвати президентські вибори, у Партії регіонів немає», - упевнений П.СИМОНЕНКО.

«Я особисто висував ініціативу створити антикризову коаліцію. І по суті справи, ми давали «регіоналам» владу до рук. Але вони цим не скористалися. Вони постійно про щось домовлялися з ЮЩЕНКОМ, шукали «ширку», універсали підписували, потім знову «ширку» шукали», - нагадав П.СИМОНЕНКО.

«Так, ми теж за підвищення заробітної плати і пенсій. Але те, що пропонують вони, приведе до ще більшої убогості. Ну а їх позиція явно підіграє гарантові, як би вони не ховалися за свою липову незалежність від Секретаріату Президента», - заявив політик. Він переконаний, що така «послідовна позиція ЯНУКОВИЧА - разом із ЮЩЕНКОМ вирішувати питання, які, зокрема, пов`язані і з можливою кампанією зі зриву виборів».